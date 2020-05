மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில்ஒரு வாரமாக யாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படவில்லைஅரியலூரில் 5 பேர் மட்டுமே சிகிச்சையில் உள்ளனர் + "||" + In the Perambalur district For a week no one was affected by the corona infection

