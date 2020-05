மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் கொரோனா பாதித்த பகுதிகளில்சுகாதார பணிகள் தீவிரம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் நேரில் ஆய்வு

In areas affected by corona on the paddy The intensity of health care

