மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில்தனிமை பகுதியில் இருந்து வெளியேறி பொதுமக்கள் போராட்டம்அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை + "||" + In Kovilpatti Civilians struggle to get out of isolation

கோவில்பட்டியில்தனிமை பகுதியில் இருந்து வெளியேறி பொதுமக்கள் போராட்டம்அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்க கோரிக்கை