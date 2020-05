மாவட்ட செய்திகள்

பல்கலைக்கழக இறுதி செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய கோரி கடிதம்:மந்திரிக்கு கவர்னர் கடும் எதிர்ப்பு + "||" + Letter requesting cancellation of semester exams Governor's strong opposition to the minister

பல்கலைக்கழக இறுதி செமஸ்டர் தேர்வுகளை ரத்து செய்ய கோரி கடிதம்:மந்திரிக்கு கவர்னர் கடும் எதிர்ப்பு