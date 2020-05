மாவட்ட செய்திகள்

ரவுண்டானாவில் இருந்து செல்லும் வகையில்மேட்டூர் ரோடு ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றம்பொதுமக்கள் வரவேற்பு + "||" + Mettur Road is converted into a lane Public welcome

ரவுண்டானாவில் இருந்து செல்லும் வகையில்மேட்டூர் ரோடு ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றம்பொதுமக்கள் வரவேற்பு