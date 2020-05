மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 2-வது கட்ட அலையை எதிர்கொள்ள தயாராக வேண்டும் பொது சுகாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை + "||" + Corona should be ready to face the 2nd stage wave

கொரோனா 2-வது கட்ட அலையை எதிர்கொள்ள தயாராக வேண்டும் பொது சுகாதார நிபுணர் எச்சரிக்கை