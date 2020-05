மாவட்ட செய்திகள்

கியூ ஆர் கோடு அச்சிடப்பட்ட புதிய திருமண அழைப்பிதழ்கள்; மணமக்களுக்கு வாழ்த்து கூறி மொய்பணமும் அனுப்பலாம் + "||" + New wedding invitations printed by QR code; Greetings can also be sent to the bride

