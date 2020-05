மாவட்ட செய்திகள்

63 நாட்களுக்கு பிறகு அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உற்பத்தி தொடங்கியது; 60 சதவீத நிறுவனங்களே செயல்பட்டன + "||" + Production began at Ambattur Industrial Estate after 63 days; About 60 percent of the companies operated

63 நாட்களுக்கு பிறகு அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் உற்பத்தி தொடங்கியது; 60 சதவீத நிறுவனங்களே செயல்பட்டன