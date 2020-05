மாவட்ட செய்திகள்

கோடையை சமாளிக்க கிருஷ்ணா நதிநீர் கால்வாயில் குடும்பத்தினருடன் குதூகல குளியல் + "||" + Bathing with family at Krishna River Canal to cope with summer

கோடையை சமாளிக்க கிருஷ்ணா நதிநீர் கால்வாயில் குடும்பத்தினருடன் குதூகல குளியல்