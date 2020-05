மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கின்போது தூய்மையாக ஓடிய தண்ணீர்: ஆலைக்கழிவுகளால் நுரைபெருகி நிறம் மாறும் காவிரி + "||" + Water that ran clean during the curfew: Cauvery is the color of foam growing by factory waste

ஊரடங்கின்போது தூய்மையாக ஓடிய தண்ணீர்: ஆலைக்கழிவுகளால் நுரைபெருகி நிறம் மாறும் காவிரி