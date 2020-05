மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில்ஊராட்சி பெண் உறுப்பினர் உள்பட மேலும் 2 பேருக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + Including the female member of the panchayat Corona confirmed for 2 more

