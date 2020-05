மாவட்ட செய்திகள்

தகுதியான விவசாயிகளுக்கு கடன் உறுதி - அதிகாரிகளுக்கு, மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் உத்தரவு + "||" + Loan guarantee for eligible farmers - The order of the Minister S. D. Somasekar

தகுதியான விவசாயிகளுக்கு கடன் உறுதி - அதிகாரிகளுக்கு, மந்திரி எஸ்.டி.சோமசேகர் உத்தரவு