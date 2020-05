மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 5 மையங்களில் பிளஸ்-2 விடைத்தாள் திருத்தும் பணி இன்று தொடக்கம் 1,687 ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் + "||" + 5 centers in Tirupur district Revision of the Plus-2 answer sheet begins today

