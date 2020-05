மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் மழை: ஆயிரக்கணக்கான வாழை மரங்கள் நாசம் மின்கம்பங்கள் முறிந்ததால் இருளில் மூழ்கிய கிராமங்கள் + "||" + Heavy showers in Theni district Thousands of banana trees were destroyed

