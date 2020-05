மாவட்ட செய்திகள்

‘’ஒரு பயணி மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும்‘’புதிய கட்டுப்பாட்டால் ஆட்டோ டிரைவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு + "||" + Only a traveler must travel Impact of New Drivers' Livelihood on Auto Drivers

‘’ஒரு பயணி மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும்‘’புதிய கட்டுப்பாட்டால் ஆட்டோ டிரைவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு