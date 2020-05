மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்குரூ.6½ கோடியில் புதிய கட்டிடம்காணொலி காட்சி மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் + "||" + To the Tanjore Municipal Office The new building ru6 million

தஞ்சை மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்குரூ.6½ கோடியில் புதிய கட்டிடம்காணொலி காட்சி மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்