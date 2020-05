மாவட்ட செய்திகள்

கோடியக்கரை சரணாலயத்தில்நாய்களிடம் இருந்து தப்பிக்க கடலில் விழுந்து தத்தளித்த மான் + "||" + At the Kodiyakarai Sanctuary The deer that fell into the sea to escape the dogs

கோடியக்கரை சரணாலயத்தில்நாய்களிடம் இருந்து தப்பிக்க கடலில் விழுந்து தத்தளித்த மான்