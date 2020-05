மாவட்ட செய்திகள்

கெலவரப்பள்ளி அணையில் இடது, வலது புற கால்வாய் புனரமைப்பு பணிகள்; கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + left and right canal reconstruction work at Kelavarapalli Dam; Collector's study

கெலவரப்பள்ளி அணையில் இடது, வலது புற கால்வாய் புனரமைப்பு பணிகள்; கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு