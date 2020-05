மாவட்ட செய்திகள்

பவானிசாகர் பேரூராட்சி ரோடு மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Handing over of Bhavani Sagar Panchayath Road to State Highway Department

பவானிசாகர் பேரூராட்சி ரோடு மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் ஒப்படைப்பு