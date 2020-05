மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இருந்து வந்த கொடுமுடியை சேர்ந்தவருக்கு கொரோனா + "||" + kodumudi man is affected by corona. He is come from maharashtra

மராட்டியத்தில் இருந்து வந்த கொடுமுடியை சேர்ந்தவருக்கு கொரோனா