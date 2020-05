மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம்.-ல் பணம் எடுக்க உதவுவதுபோல் நடித்துமுதியவரிடம் ரூ.20 ஆயிரம் மோசடிமர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Pretending to be making money at the ATM Rs.20,000 fraud on old man

ஏ.டி.எம்.-ல் பணம் எடுக்க உதவுவதுபோல் நடித்துமுதியவரிடம் ரூ.20 ஆயிரம் மோசடிமர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு