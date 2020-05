மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் கோத்தகிரி விவசாயிகளிடம் இருந்து 340 டன் காய்கறிகள் கொள்முதல் + "||" + Purchase of 340 tonnes of vegetables from Kotagiri farmers

ஊரடங்கு காலத்தில் கோத்தகிரி விவசாயிகளிடம் இருந்து 340 டன் காய்கறிகள் கொள்முதல்