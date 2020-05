மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் துயரங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் செய்கிறார்கள்; சேலத்தில் வானதி சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + Opposition parties do politics without understanding the plight of the people; Interview with vanathi Srinivasan in Salem

மக்களின் துயரங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் செய்கிறார்கள்; சேலத்தில் வானதி சீனிவாசன் பேட்டி