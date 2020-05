மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட70 ஆயிரம் பேர் மனுக்களை கலெக்டரிடம் வழங்கி உள்ளோம்சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் எம்.எல்.ஏ. தகவல் + "||" + We have submitted 70 thousand petitions to the Collector Sathur Ramachandran MLA Information

ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட70 ஆயிரம் பேர் மனுக்களை கலெக்டரிடம் வழங்கி உள்ளோம்சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் எம்.எல்.ஏ. தகவல்