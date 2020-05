மாவட்ட செய்திகள்

ஆறுமுகநேரி அருகே கொலை செய்யப்பட்ட மாணவரின் தலை மீட்பு6 பேர் கும்பலுக்கு வலைவீச்சு; பதற்றம்-போலீசார் குவிப்பு + "||" + Aarumuganeri near Recovery of the head of a murdered student Hunt for gang of 6 persons

ஆறுமுகநேரி அருகே கொலை செய்யப்பட்ட மாணவரின் தலை மீட்பு6 பேர் கும்பலுக்கு வலைவீச்சு; பதற்றம்-போலீசார் குவிப்பு