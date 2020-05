மாவட்ட செய்திகள்

குறுவை சாகுபடிக்கு ஜூன் 12-ந் தேதி தண்ணீர் திறப்பு:விளை நிலங்களை தயார் செய்யும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம் + "||" + Water Opening on 12th June for Short Cultivation: Farmers intensify their work in preparing the land

குறுவை சாகுபடிக்கு ஜூன் 12-ந் தேதி தண்ணீர் திறப்பு:விளை நிலங்களை தயார் செய்யும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம்