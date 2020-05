மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டஎன்.சி.சி. மாணவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஸ்ரீநாத் வழங்கினார் + "||" + Corona engaged in prevention NCC Certificate of Appreciation for Students

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டஎன்.சி.சி. மாணவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஸ்ரீநாத் வழங்கினார்