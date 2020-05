மாவட்ட செய்திகள்

போலீசுக்கு 1 லட்சம் கிருமிநாசினி பாட்டில்கள் நடிகர் சல்மான்கான் வழங்கினார் + "||" + 1 lakh to the police Disinfectant bottles Presented by actor Salman Khan

