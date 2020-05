மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்புவிதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதில் மக்கள் அலட்சியமாக இருக்க கூடாதுகலெக்டர் வினய் பேச்சு + "||" + People should not be negligent in adhering to norms Collector Vinay Talk

கொரோனா வைரஸ் தடுப்புவிதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதில் மக்கள் அலட்சியமாக இருக்க கூடாதுகலெக்டர் வினய் பேச்சு