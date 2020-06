மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் ஜிப்மர் டாக்டர் உள்பட 9 பேருக்கு கொரோனா ; பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 46 ஆனது + "||" + Corona to 9 people, including Jipmer Dr. in one day; The number of affcted was 46

