மாவட்ட செய்திகள்

உக்கடத்தில் இறைச்சி, மீன் வாங்க திரண்ட மக்கள் கூட்டம்காணாமல் போன சமூக இடைவெளி + "||" + In ukkataம் Buy meat and fish Crowds of people

உக்கடத்தில் இறைச்சி, மீன் வாங்க திரண்ட மக்கள் கூட்டம்காணாமல் போன சமூக இடைவெளி