மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாநிலங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 36 பேர் உள்பட 49 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona affected at 49 people including 36 people who came from states outside the Salem

வெளி மாநிலங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 36 பேர் உள்பட 49 பேருக்கு கொரோனா