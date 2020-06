மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு ரெயிலில் 1,330 டன் யூரியா உரம் தஞ்சைக்கு வந்தது + "||" + 1,330 tonnes of urea fertilizer was transported to the tanjai

சரக்கு ரெயிலில் 1,330 டன் யூரியா உரம் தஞ்சைக்கு வந்தது