மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சிற்றம்பலம் அருகே வெட்டி கடத்தல்:தூத்துக்குடி மரப்பட்டறையில் பதுக்கி வைத்திருந்த பல கோடி ரூபாய் மரங்கள் மீட்பு + "||" + Cutting and trafficking near Trichy Recovery of several crores of rupees in Tuticorin bark

திருச்சிற்றம்பலம் அருகே வெட்டி கடத்தல்:தூத்துக்குடி மரப்பட்டறையில் பதுக்கி வைத்திருந்த பல கோடி ரூபாய் மரங்கள் மீட்பு