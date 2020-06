மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கிற்கு பிறகுபோக்குவரத்து தொடங்கிய முதல் நாளில் அரசு பஸ் மோதி விவசாயி பலிகுத்தாலம் அருகே பரிதாபம் + "||" + After the curfew On the first day of traffic Farmer killed in bus collision

ஊரடங்கிற்கு பிறகுபோக்குவரத்து தொடங்கிய முதல் நாளில் அரசு பஸ் மோதி விவசாயி பலிகுத்தாலம் அருகே பரிதாபம்