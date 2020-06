மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடி தடைக்காலம் நிறைவடைந்தும் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை + "||" + Despite the end of the banned fishing season, the fishermen don't go to sea

மீன்பிடி தடைக்காலம் நிறைவடைந்தும் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை