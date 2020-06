மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம்; பயணிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + 50% government buses are running in Salem district; The passengers are happy

