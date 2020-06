மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் பஸ்கள் ஓட தொடங்கினவெளி மாவட்டங்களுக்கு குறைந்த பயணிகளே பயணம் + "||" + Buses started to flow throughout the district Less travelers travel to outer districts

