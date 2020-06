கொரோனா ஊரடங்கில் தளர்வு இருந்தாலும் புயல் காரணமாக மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கில் தளர்வு இருந்தாலும் புயல் காரணமாக மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள் + "||" + Because of the storm People need to be aware Uthav Thackeray appeal

