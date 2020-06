மாவட்ட செய்திகள்

120 கி.மீ. வேகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் பலத்த மழை எச்சரிக்கை மராட்டியம்-குஜராத் இடையே ‘நிசர்கா’ புயல் இன்று கரையை கடக்கிறது - மும்பையில் தயார் நிலையில் மீட்புப்படை + "||" + With hurricane winds Heavy rain warning Nisarga Storm Between Maratham-Gujarat Crossing the shore today

