மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் இருந்துகுமரிக்கு பஸ்சில் வந்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனையால் பரபரப்பு + "||" + For the passengers on the bus to Kumari Excited by the Corona experiment

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசியில் இருந்துகுமரிக்கு பஸ்சில் வந்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனையால் பரபரப்பு