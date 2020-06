மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூரில்ஒருதலை காதல் விவகாரத்தில் ரவுடி கழுத்தறுத்து கொலைதம்பதி உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + Rowdy strangled to death in a love affair Six arrested including couple

பெரம்பலூரில்ஒருதலை காதல் விவகாரத்தில் ரவுடி கழுத்தறுத்து கொலைதம்பதி உள்பட 6 பேர் கைது