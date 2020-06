மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.6½ கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டிடத்தில்மாநகராட்சி அலுவலகம் செயல்பட தொடங்கியது + "||" + In the new building built for Rs.6½ crores Municipal office started to operate

ரூ.6½ கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய கட்டிடத்தில்மாநகராட்சி அலுவலகம் செயல்பட தொடங்கியது