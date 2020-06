மாவட்ட செய்திகள்

அரசாணை வரவில்லை என அதிகாரிகள் கைவிரிப்பு:ரூ.2 ஆயிரம் நிவாரண தொகை பெற முடியாமல் தவிக்கும் முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள் + "||" + Incapable of getting the sum of Rs 2 thousand relief Hair correction workers

அரசாணை வரவில்லை என அதிகாரிகள் கைவிரிப்பு:ரூ.2 ஆயிரம் நிவாரண தொகை பெற முடியாமல் தவிக்கும் முடி திருத்தும் தொழிலாளர்கள்