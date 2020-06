மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பு குறித்து முடிவு செய்யப்படவில்லை; கோபியில் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + The schools have not decided on the opening; Interview with Minister KA Sengottaiyan at Gopi

பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பு குறித்து முடிவு செய்யப்படவில்லை; கோபியில் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி