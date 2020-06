மாவட்ட செய்திகள்

சத்தி ரோடு பகுதியில் சாக்கடை அடைப்பு; பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் தூர்வாரும் பணி நடந்தது + "||" + Sewer block in Sathy Road area; The work was carried out by the Pokeline machine

சத்தி ரோடு பகுதியில் சாக்கடை அடைப்பு; பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் தூர்வாரும் பணி நடந்தது