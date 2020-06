மாவட்ட செய்திகள்

கண்டலேறு அணையிலிருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கிருஷ்ணா நதி நீர் வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + From the Kandaleru dam To Boondi Lake Krishna River Water Supply

கண்டலேறு அணையிலிருந்து பூண்டி ஏரிக்கு கிருஷ்ணா நதி நீர் வரத்து அதிகரிப்பு