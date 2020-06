மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில்கள்ளக்காதல் ஜோடி, லாட்ஜில் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சிஉயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Kumbakonam Couple trying to commit suicide by drinking poison in the lodge

கும்பகோணத்தில்கள்ளக்காதல் ஜோடி, லாட்ஜில் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சிஉயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதி