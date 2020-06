மாவட்ட செய்திகள்

500 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ; அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் எச்சரிக்கை + "||" + 500 people at risk of being infected by corona; Minister Mallady Krishnarao warned

500 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ; அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் எச்சரிக்கை