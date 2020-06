மாவட்ட செய்திகள்

மாநில அரசின் பரிந்துரை இன்றி மின்துறையை தனியார்மயமாக்க முடியாது ; முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Electricity cannot be privatized without the recommendation of the State Government; Interview with Chief Minister Narayanasamy

மாநில அரசின் பரிந்துரை இன்றி மின்துறையை தனியார்மயமாக்க முடியாது ; முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி